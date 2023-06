Fostul ministru al Mediului, Tanczos Barna, susține că ursul brun se află în vârful lanțului trofic, iar fără intervenția omului lucrurile nu pot fi ținute sub control. Acesta a avertizat că, dacă situația nu este reglementată, România riscă să aibă urși la Constanța sau care fac baie în Delta Dunării.

Tanczos Barna a declarat, marți, la Prima News, că speră ca ordinul de ministru referitor la cota de intervenție să ajungă, în perioada următoare, la Monitorul Oficial.

„Numărul județelor unde urșii apar și se duc la vale spre zona de deal s-a dublat în 6 ani. Lipsa de responsabilitate, de fermitate și de acțiune duce la escaladarea fenomenului. Habitatul natural al ursului nu este la Craiova, Pitești sau Snagov. Urșii nu sunt uciși, nu sunt sacrificați, sunt animale sălbatice care, pe Legea Vânătorii, sunt recoltate.

De ce nu avem o problemă cu căprioarele, cu mistrețul sau cerbul? Și ele sunt vânate. Ursul este în vârful lanțului trofic și fără intervenția umană este imposibilă ținerea sub control a acestui fenomen”, a spus Tanczos.

Ordinul privește protecția celor mai afectate zone

Acesta a explicat că ordinul de ministru privind intervenția în cazul urșilor vizează zonele unde au fost cele mai multe probleme, unde au fost cele mai multe atacuri.

„Este o formulă matematică, unde sunt trei elemente care influențează numărul de exemplare care pot fi recoltate dintr-un fond de vânătoare: numărul pagubelor, valoarea lor și numărul de atacuri asupra oamenilor. În funcție de aceste criterii, proporțional, s-a calculat o influență per total, 426 de exemplare care pot fi recoltate. Cifra nu e pusă de mine, este o formulă cu trei principii corecte, de împărțire a cotei pe fonduri de vânătoare.

Intervenția nu este interzisă de nicio directivă europeană. (…) Numărul de exemplare de urs crește treptat, an de an, zi de zi în România. Am ajuns de la 4.000 în 2007 la peste 8.000 conform ultimelor estimări. Și această tendință este constantă și vom ajunge să avem urși la Constanța sau care fac baie în Delta Dunării, se împacă cu apa din Deltă”, a spus Tanczos.

Acesta a precizat că procesul de aprobare a ordinului de ministru de intervenție este finalizat în proporție de 99% și speră ca succesorul său la Ministerul Mediului, Mircea Fechet, să trimită documentul la Monitorul Oficial.

„Va veni un aviz de la Consiliul Național de Vânătoare, așteptăm și un aviz de la Academia Română, instituție care, sunt convins, va sta de partea oamenilor, care au suferit și au ajuns în spital”, a conchis Tanczos Barna.