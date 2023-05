Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Galați, cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Arme și Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiilor Galați și Brăila, în vederea administrării probatoriului în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări pentru infracțiunile de înșelăciune, abuz de încredere, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune privind asigurările, fals în declarații, uz de fals, tentativă la fals în înscrisuri sub semnătură privată și tentativă la înșelăciune privind asigurările.

De asemenea, s-a urmărit și identificarea suspecților și punerea în executare a 7 mandate de aducere.

În perioada 2020-2021, persoanele bănuite de comiterea infracțiunilor enumerate au achiziționat de pe platforme de licitație online, precum și de la firme de leasing auto, autovehicule în valoare totală de 125.000 €, pe care nu le-au achitat, au refuzat să le restituie și le-au folosit pentru înscenarea unor evenimente rutiere soldate cu pagube materiale, în vederea obținerii sumelor asigurate.

În acest scop, au întocmit și în fals înscrisuri sub semnătură privată și au dat declarații organelor de poliție care să ateste nereal împrejurările producerii evenimentelor rutiere.

Sursa: Realitatea de Galati