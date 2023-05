Procurorii DNA au descins joi la sediul Poștei Române de unde ridică mai multe documente, conform unor surse. Actele ar avea legătură cu investițiile făcute de instituția publică.

Procurorii DNA sunt la sediul Poștei Române de unde ridică mai multe documente. Nu este clar cine este vizat de ancheta procurorilor anti-corupție.

Anca Alexandrescu, cea care a vorbit și a prezentat documente la Realitatea PLUS în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel despre situația de la Poșta Română a avut o intervenție în direct imediat după aflarea veștii că procurorii DNA au descins la instituția publică:

„Înțeleg că ar urma să meargă în alte birouri, nu știu în momentul de față dacă îl vor vizita și pe directorul general. Cert cert este că sunt mai multe plângeri depuse la DNA inclusiv de către fostul șef al sindicatelor, Matei Brătianu. Noi am prezentat documente nenumărate. Probabil că acum DNA-ul a mers să ridice pentru că este o ordonanță în urma căreia se ridică documente.

În ultimele săptămâni au fost și audieri ale angajaților de la Poșta Română și vor fi audieri și în continuare. Noi am cerut un punct de vedere oficial la Poșta Română, o să solicităm și la Ministerul Digitalizării pentru că este în subordinea domnului Burduja iar conducătorul Poștei Române este un prieten apropiat al domnului Burduja. Vă vom ține la curent. Cu siguranță în diseară în emisiunea mea am să vorbesc pe larg despre acest subiect.

Oricum, ceea ce vreau să subliniez este că iată munca noastră, a întregii echipe de la Realitatea Plus începe să dea roade pentru că sunt controale și la Aeroporturi București, despre care noi am vorbit în atâtea emisiuni, și la CNAIR, Consiliul Concurenței face investigatii serioase. Deja am văzut cine sunt firmele pe care le investighează Consiliul Concurenței și le suspicionează de trucare de licitații mână în mână cu angajații de la CNAIR. Diseară vă promit o emisiune incendiară pe aceste teme”, a spus Anca Alexandrescu.

