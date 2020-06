O postare a unei tinere de pe o rețea de socializare povestește în amănunt ce s-a întâmplat la Grădina Zoo duminică, când căprioarele au fost atacate de câini.

Acuzații grave sunt aduse la adresa actualei administrații a Grădinii Zoologice din Galați, după ce duminică două căprioare au fost văzute de vizitatori pline de sânge. Cosmina Mihaela a postat pe contul ei de pe rețeaua de socializare mai multe poze și un text în care descrie scene brutale. După spusele acesteia, „3 caini negri muscau dintr-o caprioara si o alergau dintr-o parte in alta, erau acolo si alte persoane care priveau ingrozite, fara cuvinte”. Scenele au continuat, deși vizitatorii au încercat să sperie câinii, iar căprioarele s-au refugiat în cel mai înalt punct al țarcului. Încercând să îi anunțe pe reprezentanții parcului, vizitatorilor nu li s-ar fi răspuns la telefon: „ am sunat la nr. de contact al Gradinii Zoologice Garboavele, jud. Galati, nu a raspuns nimeni. Am insistat”. Aceeași tânără susține că animalele aveau răni vechi pe corp, semn că nu e prima dată când se întâmplă. Mai mult, un angajat al parcului, era de față, însă nu ar fi reacționat. În postare, Mădălin Șerban, directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii este acuzat de pasivitate, „raspunsul dansului a fost simplu: cunoaste problema, insa nu poate face nimic in aceasta privinta. Cand l-am intrebat daca stie ca se intampla acum, la ora aceasta, mi a transmis ca au camere video! […] Am avut parte de o reactie foarte seaca, de un raspuns la fel de sec. Semn ca ei chiar intampina problema aceasta frecvent”. Medicul veterinar ar fi comunicat cu tânăra, spunându-i că „Bacalbasa este vinovat pentru acei caini, ca i-a adunat acolo si au evadat si cum ca Bacalbasa nu era prea darnic cu banii, dar cu toate acestea dansul isi face bine meseria” și a mai adăugat că se va ocupa a doua zi de starea căprioarelor.

Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”, Mădălin Șerban vine cu argumentele sale. Acesta ne-a explicat prin telefon că cele două mamifere tinere, de aproximativ 2 ani sunt de sex masculin și de aceea își dispută teritoriul. „Duminică s-a întâmplat în mare parte cum a relatat vizitatoarea, însă nu cu sensul relatat. De fapt nu câinii au produs acele răni cerbilor, ci cerbii s-au luptat între ei. Unul din cerbi și-a rupt o parte dintr-un corn, iar celălalt a fost lovit în zona gurii. Sunt cerbi tineri, iar când le cresc coarnele se luptă, acesta este comportamentul lor natural”. Animalele au fost mutate într-un spațiu mai mare cu o săptămână înainte de incident, dar acest lucru nu i-a împiedicat să se lupte în continuare. Câinii ar fi pătruns tot atunci în grădină, din pădurea Gărboavele, căutând mâncare. Patrupedele, spune Mădălin Șerban, trăiau de pe urma resturilor și a vizitatorilor. Directorul Complexului spune că nu patrupedele ar fi produs rănile mamiferelor, aceștia neavând forța necesară. „Nu avem gard împrejmuitor de 2 kilometri liniari și în fiecare zi verificăm dacă sunt tentative, gropi săpate, verificăm în fiecare zi să le acoperim la loc”. Câinii au fost capturați, sterilizați și cipați în trecut, fiind transportați în alte locații, însă problema a persistat, fiind încă de actualitate, spune directorul Șerban. „Nu doar câinii s-au înmulțit în pădure, ci și alte animale. Am avut sesizări că au fost văzuți șacali, care sunt animale invazive în pădure. Au fost văzuți câini enot, lupi și mai rău, mistreți, cu care a fost o problemă”, a adăugat acesta. Veterinarul Grădinii Zoo, medicul Dan Gâscă a intervenit cât s-a putut de repede, mai spune Mădălin Șerban, „Domnișoara voia instantaneu. Imediat am trimis paznicii, muncitorii care erau acolo să vadă despre ce este vorba și în timp foarte scurt am reușit să alungăm câinii și să acoperim găurile. Asta s-a întâmplat în jumătate de oră, vă dați seama că parcul are 15 hectare. Dumneaei i s-a părut că am acționat cu lentoare. Nu există așa ceva!”

Camerele video surprind aleile și zona pietonală, fiind montate pentru siguranța vizitatorilor, dar acestea nu bat până în partea unde a avut loc incidentul, a mai adăugat la telefon Mădălin Șerban.

O sursă din rândul fostei administrații a Grădinii Zoologice, care a ocupat un post în perioada 2014-2016 și dorește să își păstreze anonimatul din motive personale susține că ceea ce s-a întâmplat acolo nu este străin actualei conduceri. Acesta spune că în cadrul parcului ar fi fost construit un țarc pentru câini, că patrupedele ar fi fost sterilizate și cipate, iar până în 2016, la plecarea lui, nu au existat probleme ca cea de duminică. Aceeași persoană consideră că medicul veterinar Gâscă, medicul care a intervenit, nu ar fi un iubitor de animale și nici un profesionist, deoarece nu este specializat pe speciile de animale din parc.