Pentru două ore, Grădina Publică din Galați a fost loc de adunare pentru jandarmii gălățeni și carabinierii de la Chișinău. Împreună am desfășurat o campanie de informare publică cu privire la obiectivele proiectului pe care îl desfășurăm în comun, proiect ce este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România Republica Moldova 2014-2020.

Gălățenii aflați în parc au primit informații despre obiectivele pe care cei doi parteneri le-au stabilit în cadrul proiectului, despre achizițiile care au fost făcute și despre modul prin care jandarmii și carabinierii sunt implicați în combaterea criminalității transfrontaliere.

În perioada 28 iulie 2020 – 24 decembrie 2022, Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați și Inspectoratul General de Carabinieri din Republica Moldova implementează proiectul finanțat de Uniunea Europeană, „Increasing the professional capacities of staff involved in crowd and riot control operations in a cross-border context” Cod 2SOFT/4.3/93.

Sursa: Realitatea de Galati