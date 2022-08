Poliţiştii de imigrări au emis din data de 18 martie a.c. şi până în prezent, 56.128 de permise de şedere pentru beneficiarii protecţiei temporare, 460 fiind acordate în ultimele 24 de ore.

Pot beneficia de protecție temporară în România cetățeni ucraineni care au locuit în Ucraina înainte de data de 24 februarie a.c., indiferent de momentul părăsirii teritoriului Ucrainei, precum și membrii lor de familie; cetățeni terți non-ucraineni sau apatrizi care beneficiau în Ucraina înainte de 24 februarie a.c., de o formă de protecție internațională sau o formă echivalentă națională de protecție, și membrii lor de familie; precum şi cetățenii terți non-ucraineni și apatrizii care pot dovedi că au rezidență legală în Ucraina, în baza unui permis de ședere permanent valabil și care nu se pot întoarce în condiții sigure și stabile în țara sau în regiunea de origine.

Documentele necesare pentru înregistrarea ca beneficiar de protecție temporară sunt, după caz, următoarele: documentele de identitate (carte de identitate, permis de conducere, document de călătorie sau orice alt document autentic cu fotografie); documentele care probează statutul persoanei în Ucraina (de ex. permis de ședere permanentă, document eliberat beneficiarilor de protecție internațională, etc.) şi documentele care probează legătura de familie (de ex. carte de familie, certificat de naștere, certificat de căsătorie, etc.).

Mai multe informaţii în acest domeniu puteţi găsi accesând următorul link: https://igi.mai.gov.ro/ucraina/