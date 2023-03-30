Victorie a Oțelului în fața Stelei în etapa a 2-a din play-off

SC Oțelul Galați și Steaua București au oferit un meci spectaculos în deschiderea etapei a 2-a a play-off-ului Ligii a 2-a. S-au marcat cinci goluri, trei în prima repriză din partea gazdelor, două în partea a doua aparținând oaspeților.
Kehinde Fatai în minutul 14, servit ideal de Mitoi după o pasă primită direct de la Mihăescu, a deschis scorul reluând centrarea din 7 metri.. Nigerianul a mai marcat încă o dată în minutul 21, după ce a scăpat pe contraatac, l-a depășit ușor pe Beța și a trimis mongea pe lângă Iancu, 2-0.
În minutul 29, Ad. Popa a șutat în diagonală, Yabre a fost aproape de o deviere care putea aduce un autogol, însă nu a atins și mingea care s-a dus pe lângă poartă.
În minutul 32 Fatai și Jardan au făcut ce-au vrut din Mihăescu și Beța, iar mingea ricoșată din blocaj a ajuns la Octavian Ursu care a marcat din 7-8 metri, 3-0.
În minutul 41 Chipirliu a șutat în blocajul lui Sîrghi, mingea a ricoșat la Bodișteanu care a ratat dintr-o poziție ideală, din 8-9 metri, trimițând peste poartă.
în minutul 50 Fatai preia o pasă lungă și îl depășește pe Mihăescu și pe Iancu, apoi a șutat spre poartă, însă mingea a trecut prin fața ei și se duce în lateral, în dreapta, de unde este recuperată de Beța.
În minutul 51 Chipirliu pasează din prima în față pentruȘtefan Bodișteanu, acesta rezistă presingului lui Rus, și trece și de Yabre, apoi înscrie cu piciorul stâng pe lângă Dur-Bozoancă, 3-1. în minutul 59 Ad. Popa centrează din dreapta, Rus respinge greșit, cu capul, în față, direct la Ștefan Bodișteanu, care preia și șutează cu dreptul din 13 metri și înscrie lângă bara din dreapta, 3-2.
În minutul 87 Cisotti recuperează o minge la mijlocul terenului, trece de Balgiu, avansează până în marginea careului însă a șutat slab din 16 metri, peste poartă. În minutul 90+3 Popa trage puternic din lovitură liberă de la 25 de metri, Dur-Bozoancă respinge în față, Mihăescu reia slab, din poziție ideală de gol, doar cu portarul în față, și a șutat în acesta ratând șansa egalării.
SC Oțelul câștigă cu scorul de 3-2 în fața liderului Steaua, care probabil își va pierde această poziție de mâine în fața Politehnicii Iași, dacă moldovenii vor câștiga meciul cu Gloria Buzău.
SC Oțelul: Dur-Bozoancă – Andr. Rus, Yabre, Sîrghi (Mih. Adăscăliței 46′), D. Panait – Jardan (Zivulic 66′), I. Neagu (cpt.), Cisotti, Oct. Ursu (Nica 61′) – Mitoi (Scocîrlă 90+4′), K. Fatai (Cîrjan 61′)
Sursa: Realitatea de Galati