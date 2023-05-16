Gloria Buzău învinge cu 1-0 pe Oțelul Galați, iar ecuația promovării se va decide în ultima etapă

Buzăul este la mâna ei pentru locul de baraj. Oțelul trebuie să câștige ultimul meci, cu Unirea Dej, pentru a nu pierde locul de promovare directă
Gloria Buzău a câștigat cu 1-0 (1-0) meciul de pe teren propriu cu Oțelul Galațiși speră să prindă locurile de la barajul pentru promovarea în SuperLiga. Oțelul a ratat a doua șansă consecutivă de a promova matematic înaintea ultimei etape, iar acum tremură că va ajunge să joace baraj pentru promovare. Gălățenii au venit la Buzău cu gândul de a se apăra și de a riposta pe contraatac, dar socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din ”Crîng”.
În minutul 13 Fatai nu a putut finaliza din 6 metri, unde a fost deposedat. Mingea a ajuns la Rus, care a șutat de la 22 de metri și portarul Rusu a reținut aproape de bara din stânga sa. Sampaio i-a blocat piciorul drept lui Fatai, însă africanul pierduse mingea și a plonjat în careu pentru a primi penalty, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. În minutul 35 Oteliță a avansat în dreapta careului și a centrat în centru iar Boiciuc a reluat din 14 metri, fără preluare, dar pe lângă poartă.
În minutul 37 Blejdea a executat o lovitură liberă de la 28 de metri, ușor lateral dreapta, a centrat în mijlocul careului, iar Boiciuc a reluat cu capul și a trimis mingea la încheietura barelor de la colțul din stânga al porții lui Dur-Bozoancă. Mingea a revenit în teren și a fost degajată în corner de Gorovei. Din cornerul din stânga, sampaio a centrat pe linia careului mic și Ariel Lopez a reluat cu capul și a înscris, 1-0 din minutul 38. Portarul Dur-Bozoancă a ieșit să prindă și a ajuns cu mâinile acolo unde era cu capul Lopez. Cei doi s-au izbesc unul de altul, dar arbitrul a validat golul, spre nemulțumirea gălățenilor, care au cerut fault în atac.
În minutul 43 Yabre a șutat de la 20 de metri central, balonul a fost ușor deviat și s-a dus spre centrul porții, unde Rusu a reținut.
În minutul 53 Cisotti a centrat în careu din partea dreaptă. iar Fatai a reluat cu capul din 9 metri, de lângă Wiktorski, dar Rusu a reținut. În minutul 57 pe un contraatac a Gloriei, mingea a fost trimisă lung în față, Sîrghi a încercat să respingă din săritură, însă a avut o intervenție ratată, mingea a ajuns la Boiciuc, care a scăpat în dreapta și a pătruns în careu de unde a încercat să trimită în centru, unde aștepta un coechipier, nemarcat, dar Rus a deviat mingea în corner. Două minute mai târziu Trebotic a pasat pe culoar de la mijlocul terenului, pentru Boiciuc, care a scăpat singur și a pătruns în careu, dar a șutat de la 14 metri, cu latul, spre colțul lung, însă mingea a trecut pe lângă poartă.
În minutul 61 Gorovei i-a past în dreapta lui Cisotti, liber la 20 de metri, italianul a intrat în careu și a șutat pe direcția lui Rusu, ieșit să blocheze la 10 metri de poartă. Portarul Gloriei a respins în lateral și apoi Sălceanu a degajat și a îndepărtat pericolul. În minutul 77, la o aruncare de la margine, mingea l-a lovit pe mâna dreaptă pe Marku. Arbitrul Flueran era cu fața la jucătorul Buzăului și a lăsat jocul să continue. Peste 4 minute gălățenii au cerut din nou un penalty. Cisotti a intrat în careul gazdelor, ușor lateral stânga, Wiktorski a respins în mâna lui Trebotic, de unde mingea a ajuns la Lopez, care a degajat. Nici de această dată arbitrul nu a dictat lovitură de pedeapsă.
Gălățenii au continuat ofensiva în speranța măcar a golului egalizator și în minutul 82, la o minge trimisă lung în față, Cîrjan a preluat cu pieptul și a lăsat pentru Cisotti, care a șutat cu dreptul, din 17 metri, însă pe direcția lui Rusu, care a reținut fără probleme.
în minutul 90+3 Ciobanu a centrat în careu, Cîrjan nu a ajuns să reia cu capul, mingea îl lovește în față pe Wiktorski și sare la Cisotti, care reluat din 7 metri, însă mult peste poartă. Gălățenii au cerut aici un fault în careu al lui Lopez asupra lui Cisotti, dar nici de data aceasta Flueran nu a acordat nimic. În minutul 90+4 Șuteu a primit în stânga de la Greu, în careu, și a șutat la colțul scurt, iar Dur-Bozoancă a intervenit salvator, lângă bară, și meciul s-a terminat cu victoria gazdelor cu scorul de 1-0.
Gloria Buzău: D. Rusu – Oteliță, A. Lopez, Wiktorski, Sălceanu – Gaitan (Marku 16′), Trebotic – Dudu (I. Fulop 70′), Greu, Blejdea (Șuteu 63′) – Boiciuc (Val. Alexandru 63′). Antrenor: Adrian Mihalcea
SC Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Andr. Rus, Yabre, Sîrghi (I. Neagu 73′), Nedelea – Zivulic (Cr. Ciobanu 89′), Gorovei (Cîrjan 73′) – Scocîlcă (Laur. Maxim 63′), Cisotti, Oct. Ursu (Jardan 63′) – K. Fatai. Antrenor: Dorinel Munteanu
În ultima etapă din play-off pentru a promova direct gălățenii trebuie să obțină cu Unirea Dej cel puțin același rezultat pe care îl face Dinamo la Iași. ”Câinii”, în schimb, promovează dacă înving și Oțelul obține cel mult o remiză sau cu un egal, dacă gălățenii pierd.
În ultima etapă se va decide și cine e a doua formație care merge la baraj, poziție pentru care luptă Gloria Buzău și Unirea Dej. Buzoienii au două puncte avans față de Unirea Dej și în ultima etapă joacă pe terenul Stelei, echipă care are cinci meciuri la rând fără victorie. Buzoienii sunt la mâna lor pentru locul de baraj, în care ar urma să întâlnească locul 7 din play-out-ul Superligii. În caz de egalitate de puncte la final cu dejenii, buzoienii sunt dezavantajați de primul criteriu de departajare, numărul de puncte avut la finalul sezonului regular, 31 față de 32.
Sursa: Realitatea de Buzau