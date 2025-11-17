Advertising
Social· 1 min citire
Un cerșetor „șchiop” își revine brusc când ajunge la mașină: imaginile unui polițist din Brașov devin virale
Un cerșetor „șchiop” își revine brusc când ajunge la mașină: imaginile unui polițist din Brașov devin virale
Un cerșetor „șchiop” își revine brusc când ajunge la mașină – imaginile unui polițist din Brașov devin virale
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:36Răzvan Lucescu este noul antrenor al campioanei Qatarului. Contract pe doi ani cu Al Sadd
- 17:35Darius Olaru a impresionat chiar împotriva FCSB-ului. Românul începe să devină un om de bază la Union Saint-Gilloise
- 15:30Trump: Benjamin Netanyahu ar putea ajunge la Casa Albă chiar săptămâna viitoare
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News