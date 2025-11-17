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Un cerșetor „șchiop” își revine brusc când ajunge la mașină: imaginile unui polițist din Brașov devin virale

Un cerșetor „șchiop” își revine brusc când ajunge la mașină: imaginile unui polițist din Brașov devin virale

Un cerșetor „șchiop” își revine brusc când ajunge la mașină: imaginile unui polițist din Brașov devin virale

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 17 nov. 2025, 21:21

Un cerșetor „șchiop” își revine brusc când ajunge la mașină – imaginile unui polițist din Brașov devin virale

„Haideți să nu mai hrănim teatrul ieftin!”, transmite polițistul brașovean, care le amintește oamenilor că există multe persoane aflate cu adevărat în dificultate și care chiar au nevoie de sprijin.

Un cerșetor „șchiop” își revine brusc când ajunge la mașină – imaginile unui polițist din Brașov devin virale

În înregistrarea publicată luni seară pe Facebook de Daniel Zontea, purtător de cuvânt al IPJ Brașov, apare un bărbat care, sprijinindu-se vizibil de un baston și părând să aibă probleme de mobilitate, cerșește printre mașinile oprite la semafor.

Când însă ajunge pe trotuar, într-o zonă mai ferită de privirile șoferilor, acesta continuă să meargă cu bastonul, dar odată apropiat de propriul autoturism renunță la șchiopătat și își reia mersul normal, urcând apoi la volan.

„Printre noi sunt oameni reali, cu nevoi reale, pe care nu-i vom vedea niciodată ascunzându-se după mașini și vindecându-se miraculos”, a transmis polițistul în mesajul care însoțește imaginile

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