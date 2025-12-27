Scandal la Școala de Poliție din Câmpina: reacția conducerii după acuzațiile de agresiune sexuală aduse unui angajat

Un angajat al Școlii de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina a fost arestat preventiv, după ce un elev a reclamat că ar fi fost agresat sexual chiar în biroul acestuia.
Bărbatul, agent de serviciu cu peste 20 de ani vechime în sistem și grad de comisar-șef, este cercetat pentru fapte grave, iar cazul a fost preluat de procurori.
Incidentul ar fi avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână, după una dintre probele examenului de absolvire. Potrivit anchetatorilor, tânărul, în vârstă de 20 de ani, ar fi fost chemat în biroul suspectului, care se afla de serviciu la poartă, unde ar fi fost agresat.
Elevul a declarat conducerii instituției că bărbatul i-ar fi rupt pantalonii, l-ar fi atins în zona intimă și ar fi încercat să profite de el. Imediat după incident, tânărul a informat dirigintele, iar conducerea școlii a sesizat autoritățile.
La nivelul instituției a fost declanșată o anchetă internă, în paralel cu cercetările penale desfășurate de procurori.
Reacția Școlii de Poliție din Câmpina
Purtătorul de cuvânt al Școlii de Poliție, Beatrice Melincianu, a precizat că elevul se afla în unitate din 16 decembrie pentru susținerea probei practice de absolvire, care include tragerea și educația fizică. „Evenimentul s-a petrecut după una dintre componentele probei practice, respectiv tragerea, iar candidatul a anunțat imediat cadrul didactic responsabil”, a declarat aceasta.
La rândul său, purtătorul de cuvânt al IPJ Prahova, Alexandru Niță, a transmis că cercetările au fost demarate în urma sesizării formulate de reprezentanții instituției de învățământ. „Bărbatul de 49 de ani, bănuit de comiterea faptei, a fost condus la unitatea de parchet competentă pentru audieri”, a precizat oficialul.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-ar fi produs incidentul.