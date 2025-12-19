Românii din diaspora au trimis acasă circa 60 de miliarde de euro în ultimii 12 ani
Românii care muncesc în străinătate au trimis în țară aproximativ 60 de miliarde de euro în perioada 2013 – prima jumătate a anului 2025, o sumă impresionantă care depășește de peste două ori valoarea inițială a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Datele sunt prezentate de Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, într-o analiză publicată pe LinkedIn. Potrivit oficialului BNR, remiterile din diaspora reprezintă un flux financiar stabil și rezilient, demonstrând legătura constantă a românilor plecați cu țara de origine.
„Per total, din 2013 până la jumătatea anului 2025, românii din afara țării au trimis acasă aproximativ 60 de miliarde de euro, o sumă remarcabilă, de peste două ori mai mare decât valoarea agreată inițial a PNRR. Cei plecați nu au uitat de «acasă»”, subliniază Cristian Popa.
Doar în anul 2024, încasările din remiteri s-au ridicat la aproximativ 6,7 miliarde de euro, echivalentul a aproape 2% din PIB, de două ori și jumătate mai mult față de nivelul de acum un deceniu. Creșterea este pusă pe seama numărului mai mare de emigranți și a veniturilor mai ridicate obținute de aceștia în străinătate.
Pe de altă parte, la capitolul plăți, România a înregistrat ieșiri de aproximativ 1,7 miliarde de euro în 2024, cu aproape 60% mai mult decât în anul precedent.
Astfel, soldul net al remiterilor pentru anul trecut a fost de aproximativ 5 miliarde de euro. Totuși, datele din prima jumătate a anului 2025 indică o schimbare de tendință.
„Încasările încetinesc, iar plățile accelerează. Pe baza datelor istorice și a celor din primele două trimestre, o estimare prudentă indică o scădere a remiterilor nete în acest an”, avertizează Cristian Popa.
Printre cauzele posibile ale acestei evoluții se numără incertitudinile economice globale, creșterea costului vieții în țările de rezidență, dar și reîntregirea familiilor în străinătate, care reduce nevoia de sprijin financiar pentru rudele rămase în România. „Sau poate că mulți pur și simplu nu mai au cui să trimită bani acasă”, concluzionează oficialul BNR.