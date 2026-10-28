Primăria Galați oferă sute de locuri de parcare. Cum pot fi rezervate

Publicat 28 oct. 2026, 09:52 Actualizat 28 oct. 2026, 10:00 Sursă Monitorul de Galați

Primăria Galați a anunțat deschiderea sesiunii de atribuire a aproximativ 900 de locuri de parcare noi, destinate șoferilor din Micro 19, Aurel Vlaicu și zona Piața Centrală. Procedura se desfășoară exclusiv online, între 1 și 9 noiembrie 2026.

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