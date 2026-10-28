Primăria Galați oferă sute de locuri de parcare. Cum pot fi rezervate

Primăria Galați a anunțat deschiderea sesiunii de atribuire a aproximativ 900 de locuri de parcare noi, destinate șoferilor din Micro 19, Aurel Vlaicu și zona Piața Centrală. Procedura se desfășoară exclusiv online, între 1 și 9 noiembrie 2026.
Sesiunea de atribuire vizează locurile de parcare de domiciliu și reședință nou amenajate în trei zone specifice: Micro 19 (zona 3, subzona C), Aurel Vlaicu (zona 12, subzona C) și Piața Centrală / Parc Eminescu (zona 20, subzona C). Înscrierile se fac pe site-ul oficial al municipalității, iar momentul rezervării inițiale nu influențează atribuirea finală.
Procedura constă în două etape distincte. Rezervarea locului de parcare are loc între 1 noiembrie, ora 08:00, și 4 noiembrie, ora 07:59. Solicitanții primesc pe e-mail un cod unic de identificare care le permite să modifice sau să mute rezervarea în această perioadă.
Etapa a doua, dedicată încărcării documentelor, se desfășoară între 4 noiembrie, ora 08:00, și 9 noiembrie, ora 07:59. Pentru validarea cererii, cetățenii trebuie să încarce actul de identitate care atestă domiciliul în zona respectivă, actul de proprietate al imobilului, certificatul de înmatriculare cu ITP valabil și polița RCA.
Autovehiculul trebuie să fie înregistrat la rolul fiscal al Primăriei Galați, fără datorii. Solicitanții au obligația să aibă declarată cel puțin o persoană pentru taxa de salubrizare la adresa respectivă și să nu aibă nicio obligație bugetară sau amendă neachitată pe anul în curs.
Categorii excluse din procedura online
Regulamentul exclude din această procedură persoanele care dețin garaje pe raza municipiului Galați, cele care nu pot dovedi domiciliul în imobilul respectiv sau care nu dețin un autovehicul. Dosarele persoanelor cu handicap sunt soluționate direct de Serviciul Reparații Străzi și Imobile din cadrul Primăriei Galați, neintrând sub incidența regulamentului online.