Rugineni, în sărbătoare: ÎPS Casian a sfințit pictura bisericii și a adus spre cinstire moaștele Sfântului Constantin Sârbu

ÎPS Casian a sfințit pictura bisericii din Rugineni, județul Galați. Lăcașul a primit un al doilea ocrotitor, Sfântul Constantin Sârbu.
Un moment de aleasă însemnătate spirituală a avut loc duminică în localitatea Rugineni, județul Galați, unde Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat slujba de sfințire a picturii bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae”. Cu această ocazie, lăcașul de cult a primit un al doilea ocrotitor spiritual, Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, iar credincioșii s-au putut închina la un fragment din sfintele sale moaște.
Slujbă de sfințire la biserica din Rugineni
Comunitatea ortodoxă din Rugineni a trăit momente de bucurie duhovnicească în cadrul unei ceremonii religioase dedicate înfrumusețării și binecuvântării bisericii din localitate.
Slujba de sfințire a picturii a fost săvârșită de ÎPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale și numeroși credincioși veniți să ia parte la această sărbătoare a comunității.
În cadrul rânduielii liturgice, ierarhul a stropit cu agheasmă și a uns cu Sfântul și Marele Mir pereții interiori ai bisericii, împodobiți cu pictură nouă, precum și icoanele de pe catapeteasmă.
Moaștele Sfântului Constantin Sârbu, aduse spre închinare
Un moment deosebit al evenimentului religios l-a reprezentat aducerea icoanei-relicvar care adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu, noul ocrotitor spiritual al bisericii din Rugineni.
Prin primirea celui de-al doilea hram, alături de Sfântul Ierarh Nicolae, lăcașul de cult își consolidează legătura spirituală cu unul dintre mărturisitorii credinței ortodoxe din secolul trecut.
În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ÎPS Casian a evocat viața Sfântului Constantin Sârbu, marcată de numeroase încercări, dar și de răbdare, smerenie și credință statornică. Exemplul său de jertfă și devotament față de Biserică rămâne un reper spiritual pentru credincioși.
Preotul paroh Nicolae Pleșcan, distins pentru activitatea pastorală
În semn de apreciere pentru implicarea în înfrumusețarea lăcașului de cult și pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată în comunitate, preotul paroh Nicolae Pleșcan a primit rangul bisericesc de iconom stavrofor.
Distincția reprezintă o recunoaștere a eforturilor depuse pentru dezvoltarea vieții religioase locale și pentru îngrijirea bisericii.
Ceremonia s-a încheiat într-o atmosferă de rugăciune și evlavie. Credincioșii au intrat în biserică purtând lumânări aprinse și s-au închinat la icoana-relicvar care păstrează fragmentul din moaștele Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu.
Evenimentul de la Rugineni a rămas astfel un moment important pentru comunitatea locală, reunind rugăciunea, tradiția ortodoxă și cinstirea unui sfânt care s-a remarcat prin statornicia credinței sale.
Sursa foto: Arhiepiscopia Dunării de Jos.