Ministrul Finanțelor: Statul trebuie să reducă risipa și să prioritizeze investițiile

Ministrul Finanțelor cere o gestionare mai eficientă a banilor publici, reducerea risipei și crearea unui spațiu bugetar mai mare pentru investiții.
Statul român trebuie să își gestioneze mai eficient cheltuielile, să elimine risipa banului public și să direcționeze mai multe resurse către investiții, susține ministrul Finanțelor. Oficialul atrage atenția asupra necesității unei discipline bugetare mai stricte și a unei utilizări responsabile a fondurilor publice.
Potrivit ministrului, eficientizarea cheltuielilor publice este esențială pentru asigurarea resurselor necesare dezvoltării economice și pentru menținerea echilibrului finanțelor publice.
Reducerea risipei, o prioritate pentru finanțele publice
Ministrul Finanțelor consideră că autoritățile trebuie să analizeze cu mai multă atenție modul în care sunt cheltuiți banii publici. Reducerea cheltuielilor nejustificate și îmbunătățirea eficienței administrației ar putea permite redirecționarea unor resurse către proiecte cu impact economic.
În acest context, disciplina bugetară nu presupune doar limitarea cheltuielilor, ci și stabilirea unor priorități clare, astfel încât fondurile disponibile să fie utilizate acolo unde pot genera beneficii pe termen lung.
Investițiile trebuie susținute printr-o gestionare eficientă a banilor publici
Un alt obiectiv important îl reprezintă crearea unui spațiu bugetar mai mare pentru investiții. Potrivit poziției exprimate de ministrul Finanțelor, resursele economisite prin reducerea risipei ar trebui să contribuie la finanțarea proiectelor care susțin dezvoltarea României.
Investițiile publice au un rol important în modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor și stimularea activității economice. Pentru ca aceste obiective să poată fi îndeplinite, cheltuielile curente ale statului trebuie gestionate astfel încât să nu limiteze finanțarea proiectelor de dezvoltare.
Disciplina bugetară, esențială pentru stabilitatea economică
Gestionarea responsabilă a banilor publici este importantă și pentru menținerea sustenabilității finanțelor statului. Limitarea cheltuielilor inutile poate contribui la reducerea presiunilor asupra bugetului și la folosirea mai eficientă a resurselor disponibile.
În același timp, identificarea priorităților de finanțare trebuie să țină cont de obligațiile bugetare existente și de nevoile de investiții ale economiei.
Mesajul ministrului Finanțelor pune accentul pe necesitatea unui stat mai eficient, care să reducă risipa și să utilizeze fondurile publice într-un mod responsabil, fără a pierde din vedere obiectivele de dezvoltare economică ale României.