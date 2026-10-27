2 cutremure în România, în doar câteva ore! Ce magnitudini au avut seismele din Vrancea

Două cutremure s-au produs în Vrancea pe 27 octombrie, la un interval de aproape patru ore. Seismele au avut magnitudini de 2,3 și 3,1.
Două cutremure s-au produs în România în noaptea de luni spre marți, 27 octombrie 2026, la un interval de aproximativ patru ore. Ambele seisme au fost înregistrate în zona seismică Vrancea, însă au avut magnitudini și adâncimi diferite. Potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cel mai puternic dintre cele două cutremure a avut magnitudinea de 3,1.
Primul cutremur din Vrancea s-a produs la ora 01:53
Primul seism a fost înregistrat marți, 27 octombrie, la ora 01:53:55, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.
Conform datelor publicate de INCDFP, cutremurul a avut magnitudinea de 2,3 și s-a produs la o adâncime de 120,2 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 45 de kilometri sud de Focșani și la 59 de kilometri sud de Buzău.
Seismul s-a produs și în apropierea orașelor Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești, la distanțe de 67, 77, respectiv 91 de kilometri.
Potrivit clasificării institutului, mișcarea tectonică a fost încadrată în categoria cutremurelor slabe.
Al doilea cutremur a avut magnitudinea de 3,1
La ora 05:42:56, în aceeași zonă seismică, a fost înregistrat un al doilea cutremur. Acesta a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs la o adâncime de 79,5 kilometri.
Epicentrul seismului a fost situat la 48 de kilometri sud de Focșani și la 69 de kilometri sud de Buzău. De asemenea, mișcarea tectonică a fost localizată la 62 de kilometri est de Sfântu Gheorghe, 75 de kilometri est de Brașov, 95 de kilometri sud de Bacău și 98 de kilometri nord-est de Ploiești.
Cele două cutremure s-au produs la un interval de aproximativ trei ore și 49 de minute. Deși al doilea seism a fost mai puternic, ambele au fost încadrate în categoria cutremurelor slabe.
Mai multe cutremure înregistrate în zona Vrancea în octombrie
Cele două mișcări tectonice se înscriu în activitatea seismică obișnuită a zonei Vrancea, una dintre cele mai importante regiuni seismice din România.
Pe 23 octombrie 2026, în aceeași zonă a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,9, la o adâncime de 75,1 kilometri.
Un alt seism, mai puternic, s-a produs pe 19 octombrie, când aparatele de monitorizare au indicat o magnitudine de 4,8 și o adâncime de 124,1 kilometri. Acesta a fost cel mai puternic cutremur înregistrat în România în 2026 până la data publicării informațiilor.
Zona Vrancea este monitorizată permanent de specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, care analizează magnitudinea, adâncimea și localizarea fiecărui seism.
Producerea mai multor cutremure într-un interval scurt nu înseamnă, în sine, că urmează un seism major. Magnitudinea, adâncimea și efectele fiecărui eveniment sunt evaluate separat de specialiști.