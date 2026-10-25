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Întreruperi programate de curent în Galați și Tecuci, în perioada 26-30 octombrie

Curent electric

Curent electric

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Scris deDaniel Onescu
Publicat25 oct. 2026, 08:21
SursăMonitorul de Galați

Distribuție Energie Electrică România (DEER) va efectua întreruperi programate ale curentului în județul Galați între 26 și 30 octombrie 2026. Măsurile vizează zone din municipiile Galați și Tecuci, dar și comunele Matca și Ghidigeni.

Sistările temporare sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și pentru asigurarea bunei funcționări a instalațiilor electrice din județ. Consumatorii afectați includ atât gospodării, cât și agenți economici.

Compania a transmis calendarul complet al întreruperilor, organizat pe zile și intervale orare, pentru a permite cetățenilor și firmelor să își planifice activitățile în funcție de programul lucrărilor.

Pentru informații actualizate în timp real, DEER recomandă consultarea site-ului oficial al companiei, la rubrica Suport/Întreruperi energie electrică. Cetățenii pot solicita detalii suplimentare prin apel telefonic la numărul 0236 929 sau la linia gratuită Telverde 0800 500 205.

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