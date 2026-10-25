Întreruperi programate de curent în Galați și Tecuci, în perioada 26-30 octombrie

Publicat 25 oct. 2026, 08:21 Sursă Monitorul de Galați

Distribuție Energie Electrică România (DEER) va efectua întreruperi programate ale curentului în județul Galați între 26 și 30 octombrie 2026. Măsurile vizează zone din municipiile Galați și Tecuci, dar și comunele Matca și Ghidigeni.

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