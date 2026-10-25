Advertising
Actualitate· 1 min citire
Întreruperi programate de curent în Galați și Tecuci, în perioada 26-30 octombrie
Curent electric
Publicat25 oct. 2026, 08:21
SursăMonitorul de Galați
Distribuție Energie Electrică România (DEER) va efectua întreruperi programate ale curentului în județul Galați între 26 și 30 octombrie 2026. Măsurile vizează zone din municipiile Galați și Tecuci, dar și comunele Matca și Ghidigeni.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News