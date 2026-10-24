Captură la vama Oancea: un bărbat cu cetățenie română și moldovenească, urmărit internațional pentru furt în Franța

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:49

Polițiștii de frontieră din Galați au prins vineri dimineață, 23 octombrie 2026, un bărbat urmărit internațional pentru furt în Franța. În jurul orei 5:20, bărbatul de 42 de ani, cu dublă cetățenie, română și moldovenească, s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, pe sensul de ieșire din țară. A fost oprit la controlul documentelor, la doar câteva ore după ce fusese emisă alerta pe numele lui.

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