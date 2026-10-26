Înfrângere istorică pentru Vucic. Jurnalistul sârb Ognjen Medic explică, în exclusivitate la Realitatea Plus, ce s-a întâmplat în ziua alegerilor

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 26 oct. 2026, 09:21

Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare anticipate din Serbia, în fața unei mișcări studențești susținute de protestatari. A fost o zi istorică pentru Serbia, marcată de o prezență masivă la vot și de cozi la secțiile electorale. În septembrie, Vucic și-a anunțat demisia în urma protestelor de amploare care au zguduit țara. Într-o transmisiune exclusivă pentru REALITATEA PLUS, jurnalistul sârb acreditat la Casa Albă, Ognjen Medic, a făcut analiza alegerilor care l-au scos definitiv de la putere pe Vucic după 14 ani, deși a fost o figură dominantă a politicii din Serbia.

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