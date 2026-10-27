Consiliul Județean Galați, ședință pe 29 octombrie: 36 de proiecte pe ordinea de zi
Consiliul Județean Galați
Consiliul Județean Galați se întrunește pe 29 octombrie. Pe ordinea de zi sunt 36 de proiecte privind spitalele, asistența socială, bugetul și cultura.
Consiliul Județean Galați se pregătește pentru o nouă ședință ordinară, în cadrul căreia vor fi analizate 36 de proiecte de hotărâre care vizează sănătatea, protecția socială, educația, cultura, sportul și administrarea bugetului județean.
Ședința este programată pentru joi, 29 octombrie 2026, de la ora 13:00, la sediul Consiliului Județean Galați, de pe strada Eroilor nr. 7B. Proiectele propuse includ măsuri administrative, investiții în unități medicale și parteneriate pentru organizarea unor evenimente culturale și sportive.
Investiții în spitalele din județul Galați
O parte importantă a proiectelor de pe ordinea de zi vizează sistemul medical. Printre acestea se numără actualizarea sau aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de eficiență energetică la mai multe clădiri ale Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați și la Spitalul „Anton Cincu” din Tecuci.
Pe lista propunerilor se regăsesc și lucrări de amenajare a Secției de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”.
Totodată, consilierii județeni vor analiza modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor.
Aceste proiecte urmăresc actualizarea documentațiilor tehnice și administrative necesare pentru funcționarea și modernizarea unităților medicale din județ.
Proiecte pentru protecția copiilor și sprijinirea persoanelor vulnerabile
Un alt domeniu important este asistența socială. Pe ordinea de zi figurează proiecte privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru mai multe servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați (DGASPC).
Printre structurile vizate se numără Centrul Maternal „Irene și Stuart”, centre de zi și case de tip familial din cadrul serviciilor sociale din județ.
De asemenea, este propusă aprobarea normelor privind echipamentele și drepturile materiale destinate copiilor și tinerilor aflați în servicii rezidențiale de protecție specială, precum și mamelor protejate în centre maternale.
Măsurile fac parte din demersurile administrative privind organizarea și funcționarea serviciilor de asistență socială.
Bugetul județului Galați și alte măsuri administrative
Consilierii județeni vor avea în atenție și aspecte legate de execuția bugetară. Printre proiecte se află rectificarea bugetului local al județului Galați și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2026.
Un alt punct vizează aprobarea contului de execuție al județului și al instituțiilor publice la data de 30 septembrie 2026.
Ordinea de zi mai cuprinde propuneri privind organizarea unor comisii administrative, gestionarea unui teren aflat în domeniul public al județului și modificarea unor documentații tehnico-economice pentru investiții publice.
Parteneriate pentru cultură, educație și sport
Ședința include și proiecte care urmăresc dezvoltarea activităților culturale, educaționale și sportive din județul Galați.
Printre acestea se numără parteneriatul pentru proiectul „Muzeele prin ochii copiilor”, realizat împreună cu instituții culturale și muzeale din Galați, precum și inițiative dedicate promovării sportului și organizării unor evenimente cu participare națională.
Pe listă se regăsesc parteneriate pentru competiția „Gârboavele Run & Ride”, Congresul Național Kiwanis din 2027 și alte manifestări culturale sau profesionale.
Aceste inițiative urmăresc susținerea activităților comunitare și consolidarea colaborării dintre administrația județeană și instituțiile sau organizațiile partenere.
Când are loc ședința Consiliului Județean Galați
Ședința ordinară a Consiliului Județean Galați este programată pentru 29 octombrie 2026, la ora 13:00, la sediul instituției din strada Eroilor nr. 7B.
Cele 36 de proiecte de hotărâre propuse acoperă mai multe domenii de interes public, de la sănătate și asistență socială până la cultură, sport și administrarea finanțelor județului.
Documentele oficiale și lista proiectelor pot fi consultate pe site-ul Consiliului Județean Galați.
Proiectele urmează să fie analizate în cadrul ședinței, iar rezultatele și hotărârile adoptate vor putea fi urmărite prin comunicările oficiale ale instituției.
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