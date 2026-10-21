Victorie spectaculoasă pentru CSM Galați! Hocheiștii au învins campioana ACSH Gheorgheni

CSM Galați a învins ACSH Gheorgheni, campioana României la hochei, cu 6-4. Daniil Martinov a marcat trei goluri în partida de pe Patinoarul Dunărea.
CSM Galați a obținut o victorie importantă în Campionatul Național de hochei pe gheață, după ce a învins-o pe campioana en titre, ACSH Gheorgheni, cu scorul de 6-4. Partida s-a disputat marți seară, 20 octombrie, pe Patinoarul Dunărea din Galați, iar gazdele au reușit să se impună după un meci cu multe goluri și un joc ofensiv eficient.
CSM Galați a produs surpriza în fața campioanei
Hocheiștii de la CSM Galați au avut o evoluție convingătoare în confruntarea cu ACSH Gheorgheni, una dintre cele mai puternice echipe ale competiției. Gălățenii au câștigat primele două reprize și au intrat în ultima parte a meciului cu un avantaj consistent.
Scorul pe reprize a fost 2-1, 3-1 și 1-2, rezultatul final fiind 6-4 pentru formația gazdă.
Principalul om al partidei a fost Daniil Martinov, care a înscris de trei ori pentru CSM Galați. Remus Gheorghe a contribuit cu două goluri, în timp ce Sandor Nyika a punctat o dată.
De partea cealaltă, pentru ACSH Gheorgheni au marcat Csanad Ravasz, autor a două goluri, Adam Csziszer și Akos Szigeti.
Gălățenii urcă în clasamentul Campionatului Național de hochei
Succesul obținut în fața campioanei le aduce celor de la CSM Galați trei puncte importante în lupta din Campionatul Național de hochei pe gheață.
După această partidă, echipa gălățeană a ajuns la 12 puncte, acumulate în șapte meciuri, și ocupă locul al patrulea în clasament.
În fruntea ierarhiei se află CSM Corona Brașov, cu 19 puncte, urmată de ACSH Gheorgheni, cu 17 puncte, și SC Miercurea Ciuc, cu 15 puncte.
Victoria de pe Patinoarul Dunărea reprezintă un rezultat important pentru CSM Galați, care a demonstrat că poate concura de la egal la egal cu formațiile de top ale hocheiului românesc.