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Câștigătorul Loto 6/49 și-a ridicat premiul de peste 3,3 milioane de euro. Ce numere i-au adus noroc și cât a costat biletul

Loto 6/40

Loto 6/40

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Scris deStoica Marian
Publicat26 oct. 2026, 15:25
Sursărealitatea.net

Un bărbat din Prahova a câștigat peste 3,32 milioane de euro la Loto 6/49. Ce numere a jucat, cât a costat biletul și ce mesaj le transmite jucătorilor.

Un român din județul Prahova a devenit milionar după ce a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în urma tragerii din 22 octombrie 2026. Bărbatul s-a prezentat luni, 26 octombrie, la sediul central al Loteriei Române pentru a-și revendica premiul în valoare de peste 3,32 milioane de euro. Câștigătorul a dezvăluit cum și-a ales numerele norocoase și ce mesaj le transmite celor care joacă la loto.

Cât a câștigat românul care a ghicit numerele la Loto 6/49

Premiul de categoria I, în valoare de 17.760.754,40 de lei, echivalentul a peste 3,32 milioane de euro, a fost câștigat la tragerea Loto 6/49 organizată joi, 22 octombrie 2026.

Biletul norocos a fost cumpărat online, prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro, și a costat 24,50 de lei. Acesta a inclus trei variante simple la Loto 6/49.

Numerele câștigătoare care i-au adus marele premiu au fost 5, 17, 29, 7, 8 și 4.

Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, câștigătorul este un bărbat din județul Prahova, în vârstă de aproximativ 50 de ani, care joacă la loto de peste două decenii.

Cum și-a ales câștigătorul numerele norocoase

Bărbatul a povestit că, în ultimii ani, a jucat online și a păstrat aceleași numere la Loto 6/49. Acestea au o semnificație personală pentru el, iar perseverența i-a adus, în cele din urmă, câștigul mult așteptat.

De-a lungul anilor, jucătorul obținuse doar premii mici, însă a continuat să spere că va reuși să câștige marele pot.

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga. Aveți încredere, jucați în continuare, așa cum voi face și eu”, a transmis câștigătorul celor care încearcă să obțină un premiu la loto.

Câștigătorul Loto 6/49 a ales să rămână anonim

După ce a intrat în posesia premiului de peste 17,7 milioane de lei, bărbatul a decis să nu își dezvăluie identitatea publicului.

Câștigul său a fost obținut cu un bilet de numai 24,50 de lei, completat cu trei variante simple și jucat prin intermediul unei aplicații mobile.

Premiul de categoria I de la Loto 6/49 a fost adjudecat după extragerea din 22 octombrie 2026, iar povestea câștigătorului arată că acesta a mizat constant pe aceleași numere, fără să renunțe la speranța unui câștig important.

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