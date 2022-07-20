”Educația rutieră - Educație pentru viață” - acțiune desfășurată de polițiștii gălățeni

Modelarea factorului uman, prin responsabilizarea participanților la trafic

Cu entuziasm și nerăbdare a fost întâmpinat astăzi, 20 iulie 2022, laboratorul mobil de educație rutieră, în curtea Asociației ProVeritas din Galați.

Polițiștii de prevenire și de rutieră au discutat cu cei mici despre principalele reguli privind traversarea drumurilor publice, utilizarea bicicletelor și trotinetelor de către minori, importanța folosirii centurii de siguranță și a scaunelor auto/înălțătoarelor, semnificația indicatoarelor rutiere. Întâlnirea a avut un caracter interactiv, copiii adresând întrebări și relatând diverse experinețe personale.

Polițiștii gălățeni s-au despărțit de copii cu zâmbete și voie bună, toți cei prezenți primind, la sfârșitul activității, permisul de bun pieton.

Activitatea a fost subsumată proiectului ”Educație Rutieră – Modelarea factorului uman, prin responsabilizarea participanților la trafic, pentru cereșterea gradului de siguranță rutieră” principalul obiectiv al acestui demers fiind prevenirea accidentelor rutiere, prin prezentarea și însușirea principalelor reguli de circulație.

Sursa: Realitatea de Galati