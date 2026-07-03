Cherhanaua celebră din Mamaia, închisă temporar de Protecția Consumatorilor. Val de nereguli, descoperite

Comisarii de la Protecția Consumatorilor au dispus închiderea temporară a Cherhanalei Pontica din Mamaia, după ce au descoperit numeroase nereguli privind igiena, depozitarea alimentelor și informarea consumatorilor. Operatorul economic a fost amendat cu 15.000 de lei, iar produse în valoare de peste 9.000 de lei au fost retrase definitiv de la comercializare.

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