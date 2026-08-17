Cel puţin 16 persoane au fost ucise duminică în atacuri cu drone şi rachete, atât în Rusia cât şi în Ucraina.
La Kiev au distrus o piaţă de cărţi în aer liber din Pochania, renumită pentru exemplarele sale rare şi vechi. Iar Moscova s-a confruntat cu unul dintre cele mai de amploare atacuri de la începutul războiului, acum mai bine de patru ani.
Ucraina şi Rusia şi-au înteţit atacurile în ultimele luni, provocând un număr tot mai mare de victime civile. Diplomaţia a stagnat, însă nici nu s-a avansat pe linia frontului.
În Rusia, sute de drone ucrainene au ucis cinci persoane într-o zonă rezidenţială din regiunea sudică Rostov. Trei persoane au fost ucise în regiunile Belgorod, Kursk şi Moscova, iar alte trei în teritoriile ucrainene controlate de Rusia.
Guvernatorul regiunii Moscova a descris atacul drept unul dintre cele mai de amploare din istoria recentă, iar ministrul rus al apărării a raportat doborârea a peste 800 de drone în toată ţara în timpul nopţii.
În Ucraina, dronele şi rachetele ruseşti au ucis două persoane şi au rănit 14, la o oţelărie ArcelorMittal din Krivoi Rog. Doi oameni au murit în Zaporoijie şi unul în Sumî. La Kiev, populara piaţă de cărţi în aer liber din Pochania, renumită pentru exemplarele sale rare şi vechi, a fost distrusă. Librarul a declarat pentru France Press cum şi-a văzut cele patru tarabe transformându-se în scrum.
În timp ce Ucraina acuză Coreea de Nord că pregăteşte o nouă desfăşurare de trupe pentru a sprijini Moscova, liderul nord-corean Kim Jong-Un s-a declarat mândru de relaţia sa cu Rusia, într-o scrisoare trimisă preşedintelui Vladimir Putin. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat recent Phenianul că se pregăteşte să trimită între 30.000 şi 50.000 de soldaţi suplimentari pentru a sprijini forţele ruseşti.