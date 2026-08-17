CCR urmează să se pronunţe, luni, asupra legilor integrităţii şi biodiversităţii

Magistraţii urmează să se pronunţe asupra legilor integrităţii şi biodiversităţii, două jaloane din PNRR cu o miză financiară totală de peste 1,7 miliarde de euro.
Este o zi importantă luni la Curtea Constituţională. Magistraţii urmează să se pronunţe asupra legilor integrităţii şi biodiversităţii, două jaloane din PNRR cu o miză financiară totală de peste 1,7 miliarde de euro.
Înaintea acestei şedinţe decisive, în spaţiul public a apărut, însă, o controversă majoră despre o presupusă întâlnire între premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedinta CCR, Simina Tănăsescu.
Are detalii, Cătălina Creţu: ”Informaţiile apărute în presă privind o întrevedere neanunţată desfăşurată la Senat între preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, şi premierul interimar, Ilie Bolojan, au stârnit reacţii vehemente.
Consiliul Superior al Magistraturii, alături de conducerile instanţelor şi asociaţiile de magistraţi, au solicitat clarificări publice urgente. Aceştia consideră că o astfel de întâlnire informală ridică semne de întrebare legitime şi afectează încrederea în imparţialitatea justiţiei.
În replică, şefa CCR, Simina Tănăsescu, a respins ferm şi categoric orice speculaţie, precizând că discuţiile au vizat exclusiv chestiuni administrative şi instituţionale, fără nicio legătură cu dosarele aflate pe rol.
Tensiunea politică a escaladat, iar grupul parlamentar PACE - Întâi România a anunţat că va solicita luni înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru a investiga împrejurăile şi motivul întâlnirii.
Controversa survine exact în ziua în care CCR are pe agendă decizii cu un impact major, printre care reexaminarea sezizărilor legate de legea integrităţii. Reprezentanţii Curţii dau asigurări că dezbatările se vor desfăşura strict în cadrul legal, dar există suspiciuni legate de presiunile politice care ar putea fi exercitate din exterior.”