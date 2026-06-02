Spitalele de stat, evaluate după un nou sistem pregătit de CNAS. Cum vor fi afectați pacienții

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să introducă o formulă nouă de calcul în sănătate prin care să stabilească dacă spitalele de stat dintr-un județ pot acoperi nevoile pacienților. Accesul pacienților la tratament ar putea fi limitat.

Pacienții care beneficiază de servicii medicale decontate de stat ar putea avea mai puține opțiuni în viitor dacă o propunere a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate va fi adoptată.

Potrivit proiectului, anumite tratamente și investigații medicale nu vor mai putea fi făcute la clinici sau spitale private pe banii statului, dacă există locuri disponibile în unități medicale publice. În prezent, persoanele asigurate pot alege între furnizori publici și privați aflați în contract cu Casa de Asigurări.

Noua regulă ar urma să limiteze această posibilitate în cadrul mai multor programe naționale de sănătate, inclusiv pentru pacienții cu cancer, diabet, afecțiuni cardiovasculare sau alte boli rare. Autoritățile susțin că măsura este menită să folosească mai eficient resursele din sistemul public de sănătate și să reducă cheltuielile.