Bolojan: Memorandumul privind deblocarea posturilor în Sănătate s-a bazat pe realităţile din spitalele din România

Publicat 29 iul. 2026, 08:07 Sursă realitatea.net

Memorandumul aprobat de Guvern privind deblocarea posturilor din Sănătate s-a bazat pe două criterii care ţin cont de realităţile din spitalele din România, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

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