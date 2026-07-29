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Economie· 2 min citire
Partidele ar putea ajunge din nou la Cotroceni pentru legea salarizării
Publicat29 iul. 2026, 07:45
Sursărealitatea.net
În plină criză din sistemul medical, scena politică se pregătește pentru noi negocieri privind legea salarizării unitare. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, partidele parlamentare ar putea merge din nou la Palatul Cotroceni pentru discuții pe marginea proiectului, în încercarea de a ajunge la un acord înainte de finalizarea actualei sesiuni parlamentare.
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