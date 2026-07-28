Sanatate· 1 min citire

CNSLR-Frăţia: Problemele semnalate de colegii din Sănătate reflectă efectele politicilor ce afectează sistemul public şi dialogul social

Angajatii din Sanatate, in greva generala

Angajatii din Sanatate, in greva generala

Scris deStoica Marian
Publicat28 iul. 2026, 13:26
Sursărealitatea.net

CNSLR-Frăţia îşi exprimă solidaritatea faţă de Federaţia Sanitas şi semnalează că problemele semnalate de angajaţii din Sănătate reflectă efectele unor politici care afectează întregul sistem public şi dialogul social.

'În contextul declanşării grevei generale din sistemul sanitar, începând cu 28 iulie, CNSLR Frăţia este alături de colegii din sănătate şi susţine pe deplin revendicările lor legitime pentru apărarea drepturilor lucrătorilor şi a serviciilor publice de sănătate. Problemele semnalate de colegii noştri nu reprezintă doar dificultăţile unui singur sector, ci reflectă efectele unor politici care afectează întregul sistem public şi dialogul social. Astăzi este vorba despre sănătate. Mâine poate fi orice alt domeniu. De aceea, solidaritatea sindicală nu este un gest simbolic, ci o responsabilitate', se menţionează într-un comunicat al confederaţiei sindicale.

Sursa citată subliniază că CNSLR-Frăţia rămâne unită alături de Federaţia Sanitas şi de toţi lucrătorii care luptă pentru respect, dialog social 'autentic', venituri decente şi servicii publice de calitate.

Astfel, au transmis mesaje de solidaritate cu sindicaliştii din sănătate FSLI Petrol-Energie, Federaţia Sindicatelor din Educaţie 'Spiru Haret, Federaţia Sindicatelor Gaz România, Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, Federaţia Naţională a Sindicatelor Lazăr Edeleanu, Federaţia Columna - SCOR, Alianţa Naţională a Sindicatelor Bugetarilor SEDLEX, Federaţia Naţională 'Drum de fier', Federaţia Sindicatelor din Poliţie şi Administraţia Publică Smart Lex, Federaţia Sindicatelor Libere din Industria Lemnului.

Federaţia Sanitas a declanşat marţi greva generală în sistemul de sănătate.

AGERPRES

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

CNSLRFrăţiasanatatemedicalprotesteangajatigreva

Urmărește știrile Realitatea de Galati și pe Google News

Politica

Cristian Vântu (senator AUR): „Solicit Guvernului interimar să renunțe la amenințarea și șantajarea personalului medical care a decis să protesteze prin grevă și să retragă imediat proiectul Legii salarizării în forma actuală”

Cristian Vântu (senator AUR): „Solicit Guvernului interimar să renunțe la amenințarea și șantajarea personalului medical care a decis să protesteze prin grevă și să retragă imediat proiectul Legii salarizării în forma actuală”

Aviz favorabil pentru programul SAFE în comisia de buget
Aviz favorabil pentru programul SAFE în comisia de buget
Oana Țoiu, avertisment pentru Rusia: „România nu acceptă asta”
Oana Țoiu, avertisment pentru Rusia: „România nu acceptă asta”
George Simion (președinte AUR): „E nevoie de stabilitate, e nevoie de predictibilitate, e nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai curând”
George Simion (președinte AUR): „E nevoie de stabilitate, e nevoie de predictibilitate, e nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai curând”
George Simion (președinte AUR): „Statele Unite rămân un partener important, cel mai important partener, și vedem viitorul României și viitorul Europei în întregime numai alături de SUA”
George Simion (președinte AUR): „Statele Unite rămân un partener important, cel mai important partener, și vedem viitorul României și viitorul Europei în întregime numai alături de SUA”

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe