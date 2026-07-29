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Jurnalista Ana Maria Păcuraru, acceptată în Asociația Corespondenților Străini de la Casa Albă

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat29 iul. 2026, 16:09
Actualizat29 iul. 2026, 16:31

Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a fost acceptată oficial ca membru al White House Foreign Correspondents’ Association (WHFCA) — asociația care reunește corespondenții străini acreditați să acopere activitatea Casei Albe și a administrației americane.

Recunoașterea vine în contextul unui parcurs internațional intens al jurnalistei: Ana Maria Păcuraru a fost singura jurnalistă din Europa de Est inclusă în delegația media americană la Summitul G7 de la Évian, deține acreditări la Foreign Press Center al Departamentului de Stat american și la Organizația Națiunilor Unite, și este membră a Overseas Press Club of America.

Calitatea de membru WHFCA îi oferă acces la briefing-uri și resurse dedicate corespondenților internaționali care acoperă politica externă americană, consolidând poziția Realitatea Plus în rândul televiziunilor românești cu acces direct la surse și evenimente oficiale de la Washington.

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