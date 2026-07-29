Premieră pentru România: 4 urși din Sanctuarul AMP Libearty pleacă spre o nouă viață în Franța

Miercuri, 29 iulie, Sanctuarul AMP Libearty va trăi un moment cu adevărat istoric: patru urși, proveniți din sălbăticie, aflați acum în grija noastră vor pleca împreună din România către un parc din Franța.
Alexandra, Anita, Chance și Thomas, patru frați în vârstă de aproximativ doi ani și jumătate, sunt așteptați la Parc Animalier de Sainte-Croix, unde îi așteaptă un spațiu special amenajat și o nouă etapă a vieții lor.
Parcul are o viziune apropiată de cea a Sanctuarului AMP Libearty: protejarea animalelor și educarea oamenilor în spiritul respectului față de natură și față de toate formele de viață
Este un transfer fără precedent pentru AMP Libearty și un eveniment unic pentru România. Plecarea celor patru urși reprezintă rezultatul unei colaborări internaționale complexe, pregătite în cele mai mici detalii, astfel încât transportul să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.
Drumul până în Franța va dura aproximativ 30 de ore. Eu, Paula Ciotloș, voi însoți transportul cu o mașină separată, mergând în spatele mașinii cu urși, și vă voi putea oferi informații despre traseu și despre modul în care decurge călătoria, în cazul în care există interes.
Invitat special la Sanctuarul AMP Libearty
La plecarea celor patru urși va fi prezent și renumitul pianist britanic Simon Mulligan, aflat în vizită la sanctuar împreună cu soția și fiul său. De-a lungul carierei, acesta a colaborat cu artiști de talie mondială precum Yehudi Menuhin, Sting, Joshua Bell, Dame Shirley Bassey, Liza Minnelli și Van Morrison.
Simon Mulligan a cântat inclusiv la ultimul concert dirijat de Yehudi Menuhin, în martie 1999, și a colaborat cu Michael Kamen, compozitorul coloanei sonore a miniseriei „Band of Brothers”, produsă de Steven Spielberg și Tom Hanks. Prezența sa va adăuga un plus de emoție și vizibilitate