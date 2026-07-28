Alertă alimentară: Produs retras de la vânzare din cauza excesului de pesticide

Publicat 28 iul. 2026, 19:51 Sursă realitatea.net

Un produs alimentar vândut în rețeaua Profi a fost retras urgent de la comercializare după ce analizele au indicat depășirea limitelor legale pentru reziduuri de pesticide.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alertaalimentaraANSVSAprodusretrasmagazine