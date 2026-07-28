Nicolae Voiculeț revine pe scenă de Ziua Imnului Național: „Primul sunet va fi o rugăciune pentru România”

Naistul Nicolae Voiculeț va susține pe 29 iulie un concert cu puternică încărcătură spirituală, după o perioadă dificilă în care s-a luptat cu probleme grave de sănătate. Artistul spune că revenirea pe scenă nu este un spectacol, ci un gest de recunoștință față de Dumnezeu și un omagiu adus României, prin interpretarea Imnului Național.
”Există clipe în care Dumnezeu nu îți ia viața. Îți ia doar ceea ce credeai că este de la sine înțeles. Mie mi-a luat respirația. Au fost luni în care nu am știut dacă voi mai putea ridica vreodată naiul la buze. Atunci am înțeles că omul poate trăi o viață întreagă fără să-I mulțumească lui Dumnezeu pentru cel mai mare dar primit: respirația. O considerăm firească, până în ziua în care ne luptăm pentru fiecare gură de aer. Atunci am înțeles că respirația nu este un drept. Este un dar. Un dar pe care Dumnezeu îl oferă în fiecare clipă și pe care îl putem pierde într-o singură zi. Poate de aceea, primul sunet pe care îl voi ridica după această grea încercare nu va fi un spectacol. Va fi o rugăciune. O rugăciune de mulțumire către Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Cel care mi-a dăruit din nou viață și puterea de a cânta. Iar prin această rugăciune voi înălța Imnul Național al României.
De peste treizeci și cinci de ani am purtat România în suflet și în naiul meu. Nu a fost întotdeauna drumul cel mai ușor. Poate că nu mi-a adus cele mai multe aplauze. Poate că nu mi-a adus cea mai mare glorie. Dar nu am știut niciodată să-mi iubesc țara altfel.După această încercare am înțeles că lumea poate admira succesul, dar Dumnezeu privește credința. În fața Lui nu vom merge cu averile noastre, nici cu diplomele și nici cu aplauzele primite. Vom merge doar cu sufletul nostru și cu felul în care am folosit darurile pe care El ni le-a încredințat.
Astăzi nu mă mai întreb ce am pierdut. Mă întreb dacă sunt vrednic de ceea ce am primit. Iar primul lucru pe care aleg să-l fac cu respirația redobândită este să o transform într-o rugăciune pentru România.
Mâine 29 iulie, de Ziua Imnului Național, nu voi urca pe scenă pentru a demonstra că am învins boala. Voi urca pentru a spune un singur cuvânt: Mulțumesc. Dacă Dumnezeu mi-a redat respirația, înseamnă că încă mai am ceva de spus lumii. Iar dacă mai am un singur lucru de spus, îl voi spune prin muzică, așa cum am făcut toată viața:
„Doamne, binecuvântează România și poporul român!”
Nicolae Voiculeț - România