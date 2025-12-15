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Politica· 1 min citire
Țara arde, iar Nicușor Dan râde în țara lui Moș Crăciun. A amânat discuțiile cu magistrații și a plecat în Finlanda
Țara arde, iar Nicușor Dan râde în țara lui Moș Crăciun. A amânat discuțiile cu magistrații și a plecat în Finlanda
În plină criză politică și socială, Nicușor Dan se află într-o vizită în Finlanda, supranumită și țara lui Moș Crăciun.
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