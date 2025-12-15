Politica· 1 min citire

Țara arde, iar Nicușor Dan râde în țara lui Moș Crăciun. A amânat discuțiile cu magistrații și a plecat în Finlanda

Țara arde, iar Nicușor Dan râde în țara lui Moș Crăciun. A amânat discuțiile cu magistrații și a plecat în Finlanda

Țara arde, iar Nicușor Dan râde în țara lui Moș Crăciun. A amânat discuțiile cu magistrații și a plecat în Finlanda

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 15 dec. 2025, 20:48

În plină criză politică și socială, Nicușor Dan se află într-o vizită în Finlanda, supranumită și țara lui Moș Crăciun.

În plină criză politică și socială, Nicușor Dan se află într-o vizită în Finlanda, supranumită și țara lui Moș Crăciun. Deși la București tensiunile cresc, președintele a ales să plece din țară chiar înaintea moțiunilor care agită scena politică.

Vizita din nord a fost motivul pentru care întâlnirea programată cu reprezentanții magistraților a fost amânată pentru săptămâna viitoare. Între timp, imaginile surprinse în Finlanda îl arată pe Nicușor Dan relaxat și râzând larg, într-un moment în care în România se cer decizii ferme.

Românii se confruntă cu scumpiri, greve, tensiuni și lipsa unor răspunsuri clare de la cei aflați la conducere. Iar vizita președintelui în mijlocul unei perioade tensionate ridică semne de întrebare privind prioritățile de la vârful statului.

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