Ședință de urgență la PNL. Legea salarizării și legea ANI, pe masa liberalilor

Publicat 21 aug. 2026, 11:37 Sursă Realitatea PLUS

Conducerea PNL se reunește într-o ședință a Biroului Politic Național, convocată de Ilie Bolojan la orele prânzului. Potrivit informațiilor obținute pe surse, liberalii vor discuta două dintre subiectele care au provocat tensiuni în ultimele zile: legea ANI și noua lege a salarizării.

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