LIDERII DE LA VÂRFUL ROMÂNIEI CARE S-AU OPUS LUI TRUMP

1

Sabotorii relației României cu Statele Unite sunt cățărați chiar la vârful puterii! Se conturează deja o listă lungă de nume controversate care s-au întrecut în atacuri publice la adresa administrației Trump, căreia i se adaugă acum și cel al Oanei Gheorghiu, ONG-ista propusă de Bolojan pentru funcția de vicepremier.