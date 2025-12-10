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Politica· 1 min citire
Anca Alexandrescu lansează noi acuzații privind „asaltul asupra justiției”. Mesaj ferm înaintea ediției „Culisele Statului Paralel”: „Țara ne este furată de sub nas în timp ce dezbinatorii sunt infiltrați în mișcarea suveranistă!”
Anca Alexandrescu lansează noi acuzații privind „asaltul asupra justiției”. Mesaj ferm înaintea ediției „Culisele Statului Paralel”: „Țara ne este furată de sub nas în timp ce dezbinatorii sunt infiltrați în mișcarea suveranistă!”
Anca Alexandrescu a transmis un mesaj dur cu privire la evenimentele politice recente
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