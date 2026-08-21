Alegeri pentru primărie în 24 de localități, inclusiv în Sectorul 6 și Mangalia. Lista poate crește dacă Nicușor Dan promulgă legea ANI

Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente, a anunțat vineri că în 24 de unități administrativ-teritoriale ar trebui organizate alegeri pentru funcția de primar, inclusiv în municipiul Mangalia, orașul Lehliu-Gară și la Primăria Sectorului 6 din București.
Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat vineri, 21 august, că sunt 24 de localități în care ar trebui organizate alegeri pentru funcția de primar. Pe listă se află municipiul Mangalia, orașul Lehliu-Gară din județul Călărași, dar și Primăria Sectorului 6 din Capitală.
AEP: Sunt 24 de localități în care trebuie organizate alegeri
„La data prezentei sunt 24 de unități administrativ-teritoriale unde ar trebui să avem alegeri. În Alba, în comuna Bucerdea Grânoasă, în Bistrița-Năsăud, comuna Chiuza, în Botoșani, orașul Flămânzi, în Brașov, comuna Augustin, comuna Beclean și comuna Ungra, în Buzău comuna Zărnești, la Călărași, orașul Lehliu-Gară, la Cluj orașul Huedin, la Constanța municipiul Mangalia, s-a pronunțat definitiv instanța și am adăugat-o pe listă”, a afirmat Adrian Țuțuianu, într-o conferință de presă.
Șeful AEP a precizat că alegeri ar urma să fie organizate și în comuna Bățani din Covasna, Drăgușeni din Galați, Stolniceni-Prăjescu din Iași, Gogoșu din Mehedinți, Apold și Sânger din Mureș, Zănești din Neamț, Nicolae Titulescu din Olt, Ciorani din Prahova, Vatra Moldoviței din Suceava, Pesac din Timiș, Ivănești din Vaslui și Urechești din Vrancea.
Alegeri pentru primar și la Sectorul 6 din București
„Probabil că la această listă, după cum cunoașteți, din spațiul public, ca și mine, se vor adăuga alte unități administrativ-teritoriale unde primarii fac obiectul recentei reglementări privind incompatibilitățile și conflictele de interese și deciziei Curții Constituționale, care a fost îndelung comentată în aceste zile”, a mai declarat președintele AEP.
Anunțul vine în contextul deciziei Curții Constituționale privind amendamentul adus Legii integrității. CCR a stabilit că prevederea, cu efecte inclusiv în cazul primarului Timișoarei, Dominic Fritz, este constituțională. Acesta ar putea pierde mandatul în urma unei decizii definitive privind conflictul de interese.