2,75 MILIOANE DE PENSIONARI VOR PRIMI ÎN DECEMBRIE A DOUA TRANȘĂ DE AJUTOR FINANCIAR. ANUNȚUL MINISTRULUI MUNCII
2,75 MILIOANE DE PENSIONARI VOR PRIMI ÎN DECEMBRIE A DOUA TRANȘĂ DE AJUTOR FINANCIAR. ANUNȚUL MINISTRULUI MUNCII
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că 2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi, în decembrie 2025, sprijinul financiar de 400 lei
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că 2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi, în decembrie 2025, sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranșă din ajutorul de 800 lei stabilit pentru acest an.
„Avem acești bani în buget și vor ajunge la cei care sunt cei mai afectați în această perioadă. Știm că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret în prag de iarnă”, a transmis ministrul.
Decizia face parte din pachetul de măsuri sociale aprobat de coaliție la începutul anului, după ce Guvernul a renunțat la indexarea tuturor pensiilor – măsură care ar fi necesitat 20 de miliarde de lei.
Totodată, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a anunțat că a virat încă 16,7 milioane de lei pentru 168.606 beneficiari ai sprijinului pentru energie.
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