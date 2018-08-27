Gălăţenii au credite bancare în valoare de 3,68 miliarde de lei

Gălăţenii aveau, la sfârşitul primului semestru din 2018, credite bancare în valoare de 3,68 miliarde de lei, în creştere cu 73,1 milioane de lei faţă de începutul anului.

În cazul creditelor în lei, valoarea acestora a crescut în primele şase luni ale anului cu 150,3 milioane de lei, până la 2,62 miliarde de lei, rezultă din datele centralizate de Banca Naţională a României.Creditele în valută au ajuns să reprezinte doar o treime din împrumuturile acordate la Galaţi, iar tendinţa este descrescătoare. Mai exact, la sfârşitul primului semestru, creditele în valută aveau o valoare echivalentă cu 1,06 miliarde de lei, cu 77,2 milioane de lei mai puţin faţă de începutul anului.Pe categorii de clienţi, firmele din Galaţi au beneficiat, după primele şase luni ale anului, de credite în valoare de 1,44 miliarde de lei, din care 1,08 miliarde de lei erau în moneda naţională, iar 353 milioane de lei erau în valută.Grosul beneficiarilor de împrumuturi bancare îl reprezintă populaţia, cu o valoare a creditelor de 2,23 miliarde de lei, creditele în lei având valoarea de 1,53 miliarde de lei, iar creditele în valută ajungând la 698,1 milioane de lei.În privinţa restanţelor la achitarea creditelor, valoarea împrumuturilor neonorate la sfârşitul primului semestru era de 174,4 milioane de lei, în scădere de la 190,2 milioane de lei, la începutul anului.