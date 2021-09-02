Economie· 2 min citire

Culisele statului paralel | Alexandru Nazare, declarații EXPLOZIVE - Premierul, avertizat despre creșterea prețurilor la gaze și curent

Culisele statului paralel | Alexandru Nazare, declarații EXPLOZIVE - Premierul, avertizat despre creșterea prețurilor la gaze și curent

Culisele statului paralel | Alexandru Nazare, declarații EXPLOZIVE - Premierul, avertizat despre creșterea prețurilor la gaze și curent

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 2 sept. 2021, 13:45

Fostul ministru al Finanțelor a precizat că l-a avertizat pe premierul Florin Cîțu despre impactul liberalizării pieței energiei și gazelor

Alexandru Nazare a făcut dezvăluiri explozive miercuri, în emisiunea ”Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus. Fostul ministru al Finanțelor a precizat că l-a avertizat pe premierul Florin Cîțu despre impactul liberalizării pieței energiei și gazelor asupra prețurilor și, de asemenea, despre fondurile prea mari alocate pentru achiziționarea vaccinurilor împotriva coronavirusului. 

Nazare a subliniat că premierul nu a ținut cont de recomandările sale făcute în calitate de ministru al Finanțelor în niciunul dintre cele două cazuri.

”Au fost două întâlniri la Guvern, am avut o discuție cu premierul în care am transmis că există un risc asupra prețului și asupra inflației. Am avut o conversație telefonică. Era undeva în perioada aprobării bugetului. 
E vorba de prognoze, estimări...dar i-am spus că această liberalizare ar putea avea efecte pe inflație”, a declarat fostul ministru.

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În ceea ce privește achiziționarea vaccinurilor anti-Covid, Nazare a precizat că și-a exprimat rezervele privind justificarea acestor cheltuieli, de la un punct.

”Actele normative care privesc aceste contracte sunt confidențiale.

Am avut divergențe în mai multe ședințe de guvern pe această temă. Am avut rezerve și în privința justificării acestor cheltuil de la un punct încolo. 
Premierul nu a ținut cont de poziția mea. Toți miniștrii știu despre ele, inclusiv partenerii de coaliție”, a mai dezvăluit fostul ministru al Finanțelor.

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