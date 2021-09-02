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Economie· 2 min citire
Culisele statului paralel | Alexandru Nazare, declarații EXPLOZIVE - Premierul, avertizat despre creșterea prețurilor la gaze și curent
Culisele statului paralel | Alexandru Nazare, declarații EXPLOZIVE - Premierul, avertizat despre creșterea prețurilor la gaze și curent
Fostul ministru al Finanțelor a precizat că l-a avertizat pe premierul Florin Cîțu despre impactul liberalizării pieței energiei și gazelor
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