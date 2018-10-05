Cele mai profitabile companii gălăţene au fost premiate, în cadrul ediţiei locale a Topului Naţional al Firmelor Private din România, desfăşurată la Teatrul Dramatic "Fani Tardini".

La categoria marilor întreprinderi, pe prima poziţie s-a clasat Mairon SA, companie specializată în prelucrarea produselor metalurgice. Compania a înregistrat anul trecut un profit brut de 60,31 milioane de lei. Pe locul următor s-a clasat Phoenix Slag Services SRL, specializată în exploatarea haldei de zgură a combinatului siderurgic, cu un profit brut de 31,34 milioane de lei. Pe a treia poziţie pe podiumul s-a situat Arcada Company SA, care s-a făcut remarcată prin lucrări de infrastructură complexe, precum cele din domeniul feroviar, cu un profit brut de 21,72 milioane de lei.În clasamentul firmelor mijlocii, pe primul loc s-a clasat o firmă din IT, Wind River Systems SRL (profit brut - 46,09 milioane de lei), urmată de Belor România SA, specializată în importul și distribuția de îngrășăminte și exportul de cereale (profit brut - 12,96 milioane de lei) şi Neidan SRL, având ca domeniu principal de activitate jocurile de noroc şi pariurile (profit brut - 9,91 milioane de lei).La categoria întreprinderi mici, în fruntea clasamentului a fost Next Energy Parteners SRL (profit brut - 7,72 milioane de lei), iar la microîntreprinderi a câştigat A.G.V. Impex SRL (profit brut - 2,02 milioane de lei).Criteriile care au stat la baza topului au fost profitul brut, cifra de afaceri şi activele deţinute, potrivit raportărilor financiare pe anul 2017.La eveniment au participat reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai autorităţilor publice locale şi judeţene, ai unor instituţii financiar-bancare şi ai mediului academic. Organizator a fost Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) - Patronatul IMM-urilor Galaţi. La festivitate au fost prezenţi preşedintele CNIPMMR, Florin Jianu, şi secretarul general al asociaţiei patronale, Liviu Rogojinaru.

Cele mai profitabile firme gălăţene în 2017

Firme mari

Mairon - 60,3 milioane de lei (profit brut) Phoenix Slag Services - 31,34 milioane lei Arcada Company - 21,72 milioane lei SN Damen - 21,38 milioane lei Arabesque - 21,38 milioane lei Apă Canal - 11,29 milioane lei Staer Internaţional - 8,07 milioane lei Alewijnse Marine - 6,83 milioane lei Myosotis - 5,24 milioane le Criomec - 4,81 milioane lei

Firme mijlocii

Wind River Systems - 46,09 milioane lei Belor România - 12,96 milioane lei Neidan - 9,91 milioane lei

Firme mici

Next Energy Parteners - 7,72 milioane lei Myosotis Farm - 6,2 milioane lei Dicor Land - 5,58 milioane lei

Microîntreprinderi

A.G.V. Impex - 2,02 milioane lei Ceteraşcom - 1,78 milioane lei Lorac Impex - 1,6 milioane lei