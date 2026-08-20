Bolojan alocă bani pentru stadioane, dar taie bursele sociale

În loc să dea bursele sociale copiilor, Ilie Bolojan preferă să construiască stadioane. Oficialii vor să taie bursele sociale în perioada vacanțelor pentru că: „nu reprezintă o alocație, ci un sprijin pe perioada școlii”. Asta în contextul în care Guvernul a alocat 1,42 miliarde de lei pentru construirea a patru stadioane, la Timișoara, Oradea, Slatina și Brașov. Numai stadionul din Oradea, din fieful lui Bolojan, primește 385 de milioane de lei, iar cel din Timișoara aproximativ 609 milioane de lei.
S-au găsit bani pentru stadioane, dar pentru bursele copiilor nu
Ilie Bolojan susține că bursa socială are rolul de a-i sprijini pe elevii cu probleme sociale pe perioada școlii și nu reprezintă o alocație pe care copiii români o primesc la fiecare 30 de zile.
În urmă cu o săptămână, un proiect care vizează construirea a patru stadioane din România a intrat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Conform notei de fundamentare, noile arene vor fi construite chiar în fieful lui Bolojan. Pe listă sunt Oradea, Brașov, Timișoara și Slatina.
Noul stadion din Timișoara va beneficia de aproximativ 609 milioane de lei, cel din Oradea de 385 de milioane, cel din Slatina 289, iar cel din Brașov de 135 de milioane de lei. Suma totală alocată este de 1,4 miliarde de lei.
La un calcul simplu, dacă ne referim la numărul de elevi confirmați de Minister anul trecut, Guvernul alocă, într-o singură lună, suma exactă de 228 de milioane de lei. Această cifră este mai mică cu aproximativ 157 de milioane de lei decât valoarea proiectului de construire a noului stadion din Oradea.