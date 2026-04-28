Semnal de alarmă în aviație: Wizz Air anunță ce urmează pentru sezonul estival

Wizz Air se așteaptă la un sezon de vară foarte aglomerat, cu o cerere în creștere și un program de zboruri extins cu aproximativ 17% față de anul trecut, în ciuda incertitudinilor legate de aprovizionarea cu combustibil.

Directorul general Jozsef Varadi a declarat că rezervările pentru perioada estivală sunt mai solide decât în 2025, într-un context în care alți operatori, precum easyJet și TUI Group, au semnalat scăderi și au emis avertismente privind profitabilitatea.

Compania susține că este pregătită în mare parte pentru eventuale fluctuații, având acoperit aproximativ 70% din necesarul de combustibil pentru vară.

În plus, Wizz Air estimează că va primi 35 de aeronave noi Airbus în 2026 și intenționează să își reînnoiască strategiile de hedging pentru a limita impactul variațiilor de preț.

Șeful companiei a precizat că nu anticipează o criză imediată de combustibil, însă avertizează că prețurile ar putea rămâne ridicate chiar și după calmarea conflictelor internaționale.

În prezent, combustibilul pentru aviație a ajuns la aproximativ 1.500 de dolari pe tonă, iar fluxurile sunt deja redirecționate inclusiv din Statele Unite ale Americii pentru a acoperi eventualele lipsuri din Orientul Mijlociu.

Totodată, Varadi a atras atenția asupra dependenței Europei de resursele din această regiune, sugerând că actualul context ar putea forța o regândire a surselor de aprovizionare. În lipsa unor soluții rapide, industria aviatică s-ar putea confrunta cu o reducere a capacității începând din toamnă.