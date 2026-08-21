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Rusia, suspectată că a încălcat spațiul aerian al Finlandei peste Golful Finlandei

Avion rusesc (foto ilustrativ)

Avion rusesc (foto ilustrativ)

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat21 aug. 2026, 07:11
SursăRealitatea.net

Autoritățile finlandeze investighează un posibil incident de securitate după ce un avion rusesc ar fi intrat în spațiul aerian al Finlandei, în zona vestică a Golfului Finlandei. Ministerul Apărării de la Helsinki confirmă că situația este analizată de Garda de Frontieră, care va publica detalii suplimentare pe măsură ce verificările avansează.

Incidentul vine pe fondul creșterii zborurilor militare rusești în apropierea granițelor NATO, mișcări pe care statele aliate le consideră provocări menite să testeze reacția și capacitatea de apărare aeriană. Deocamdată, Finlanda nu a comunicat tipul aeronavei, durata zborului sau traiectoria suspectă, scrie Kyiv Independent.

Finlanda a raportat un episod similar pe 27 mai, când un avion militar rus ar fi pătruns în spațiul aerian în zona Porkkala, în timp ce evita furtuni. Atunci, Forțele Aeriene finlandeze au ridicat de la sol aeronave de reacție.

Suspecta incursiune survine într-un context tensionat pe flancul estic al NATO, marcat de incidente cu drone. Joi, România a ridicat F‑16 pentru a distruge o dronă navală încărcată cu explozibil în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră, episod atribuit de președintele Nicușor Dan acțiunilor de război hibrid.

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