Report uriaș la Loto 6/49: peste 3,7 milioane de euro în joc la tragerile de joi
loto
Joi, 30 aprilie 2026, au loc noi trageri pentru jocurile organizate de Loteria Română, Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la extragerile din 26 aprilie, au fost acordate peste 27.300 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,59 milioane de lei.
Cel mai mare premiu rămâne la Loto 6/49, unde la categoria I s-a acumulat un report de peste 19,03 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,73 milioane de euro. Și la jocul Noroc se înregistrează un report consistent, de peste 5,89 milioane de lei.
La Joker, premiul de categoria I a depășit 591.900 de lei, în timp ce la categoria a II-a reportul este de peste 84.700 de lei, iar la categoria a III-a de peste 46.700 de lei. La Noroc Plus, la categoria a II-a, se înregistrează un report de peste 21.300 de lei.
Pentru Loto 5/40, reportul la categoria I este de peste 974.600 de lei, iar la categoria a II-a depășește 221.300 de lei. La Super Noroc, premiul de categoria I a ajuns la peste 170.700 de lei.
La ultima tragere Noroc Plus, desfășurată duminică, premiul cel mare, în valoare de 325.505,76 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din Brăila.
