Palatul Parlamentului va fi iluminat în culorile Ucrainei. România marchează Ziua Independenței Ucrainei

Palatul Parlamentului va fi iluminat luni, 24 august, în culorile drapelului Ucrainei, iar steagul ucrainean va fi arborat în fața clădirii, într-un gest de solidaritate cu țara vecină care continuă să se apere în fața războiului de agresiune declanșat de Rusia. Momentul coincide cu Ziua Independenței Ucrainei și are loc la patru ani și jumătate de la începutul invaziei ruse la scară largă.
Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată luni, 24 august, între orele 21.00 și 23.00, în albastru și galben, culorile drapelului Ucrainei, a anunțat vineri Camera Deputaților.
Acțiunea marchează două sărbători naționale ale statului vecin: Ziua Drapelului de Stat al Ucrainei, celebrată pe 23 august, și Ziua Independenței, pe 24 august.
„În aceeași zi, drapelul ucrainean va fi arborat în fața Parlamentului României. Astfel, România își arată solidaritatea cu statul vecin, afectat de războiul declanșat de Federația Rusă împotriva sa”, se arată în anunțul Direcției de comunicare și relații publice a Camerei Deputaților.
Ucraina marchează 35 de ani de la declararea independenței
Pe 24 august 2026, Ucraina marchează 35 de ani de la declararea independenței față de Uniunea Sovietică.
Parlamentul de la Kiev a adoptat Actul de proclamare a independenței la 24 august 1991. Decizia a fost ulterior confirmată prin referendumul național din 1 decembrie 1991.
Ziua Drapelului de Stat este sărbătorită în fiecare an pe 23 august, printr-un decret prezidențial adoptat în 2004, pentru a marca istoria statalității ucrainene și simbolurile naționale ale țării.
Aniversările au căpătat, după 2022, o semnificație suplimentară, în condițiile în care Ucraina își apără independența și integritatea teritorială în războiul cu Rusia.
Patru ani și jumătate de la invazia rusă la scară largă
Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în dimineața zilei de 24 februarie 2022, escaladând conflictul început în 2014 prin ocuparea și anexarea ilegală a Crimeei și prin intervenția rusă în estul Ucrainei.
La numai câteva zile după declanșarea invaziei, Adunarea Generală a ONU a adoptat, cu 141 de voturi pentru, o rezoluție intitulată „Agresiunea împotriva Ucrainei”, care condamna acțiunile Federației Ruse și cerea Moscovei să își retragă „imediat, complet și necondiționat” forțele militare de pe teritoriul ucrainean. România s-a numărat printre statele care au susținut proiectul.
NATO califică în continuare conflictul drept „războiul de agresiune” al Rusiei împotriva Ucrainei și arată că acesta reprezintă cea mai gravă amenințare pentru securitatea euro-atlantică din ultimele decenii. Alianța susține dreptul Ucrainei la autoapărare, prevăzut de Carta ONU.
România, stat NATO și UE care are o frontieră de peste 600 de kilometri cu Ucraina, s-a numărat de la începutul invaziei printre țările care au acordat sprijin Kievului și refugiaților ucraineni și a susținut în cadrul organizațiilor internaționale suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.