Mii de angajați de la Liberty Galați intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie. Oamenii nu și-au primit salariile din mai

Criza de la combinatul siderurgic Liberty Galați se adâncește. Majoritatea celor aproximativ 2.200 de angajați vor intra în șomaj tehnic de la 1 noiembrie 2026, după ce conducerea a decis suspendarea temporară a activității.
Salariații nu și-au mai primit salariile din luna mai și pregătesc un nou protest în fața Prefecturii Galați, vineri, 30 octombrie, pentru a cere explicații despre viitorul combinatului și locurile lor de muncă.
Liberty Galați suspendă temporar activitatea
Angajații au fost informați joi că, începând cu 1 noiembrie, activitatea combinatului va fi întreruptă temporar pe parcursul lunii noiembrie. Măsura se aplică și salariaților Liberty Tubular Products.
Conducerea a invocat dificultățile financiare și operaționale, inclusiv problemele legate de furnizarea energiei și transportul angajaților.
„Vă informăm că, pe fondul dificultăților severe prin care trecem, inclusiv cele legate de furnizarea de energie și de transportul salariaților, s-a luat decizia ca regimul de lucru de la 1 noiembrie 2026 să fie cel de «întrerupere temporară a activității», cunoscut sub denumirea de «șomaj tehnic»”, se arată în notificarea transmisă personalului.
Nu toți angajații vor fi trimiși acasă. O parte dintre salariați vor continua să lucreze pentru a asigura paza platformei industriale, mentenanța instalațiilor și alte activități necesare conservării capacităților de producție.
Numărul exact al celor care vor rămâne la muncă nu a fost stabilit.
Angajații protestează după luni fără salarii
Vineri, 30 octombrie, salariații sunt așteptați la un nou protest pe platoul din fața Prefecturii Galați. Principalele nemulțumiri sunt legate de salariile restante și de lipsa unor informații clare privind reluarea producției.
Oamenii cer autorităților și conducerii companiei să explice ce se va întâmpla cu combinatul și dacă își vor putea păstra locurile de muncă.
Situația este cu atât mai dificilă cu cât angajații afirmă că nu și-au mai primit salariile din luna mai, iar intrarea în șomaj tehnic adâncește incertitudinea financiară pentru mii de familii.
Speranțele privind reluarea producției, tot mai mici
La începutul lunii octombrie existau speranțe privind reluarea unor activități de producție, inclusiv la laminoare. Planurile prezentate atunci vizau revenirea unei părți dintre angajați și procesarea unor comenzi pentru produse siderurgice.
Noua decizie de suspendare temporară a activității arată însă că problemele combinatului sunt departe de a fi rezolvate.
Dificultățile financiare și cele legate de aprovizionarea cu energie afectează funcționarea unității, în timp ce întârzierile salariale sporesc presiunea asupra angajaților.
Pentru moment, conducerea nu a anunțat un calendar ferm pentru reluarea activității. Angajații așteaptă răspunsuri concrete privind plata salariilor restante și viitorul platformei siderurgice de la Galați.