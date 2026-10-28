Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis: Călin Georgescu rămâne în arest încă 30 de zile

Publicat 28 oct. 2026, 20:13 Sursă realitatea.net

Călin Georgescu rămâne în arest, după ce judecătorii Curții de Apel București au decis menținerea măsurii preventive. Decizia vine în dosarul în care este vizat și Ionel Rusen.

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