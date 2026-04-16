Incendiu puternic la un service auto din Galați: o persoană, grav rănită

Pompierii intervin joi seară pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un service auto din județul Galați, flăcările mistuind întreaga hală. ISU Galați anunță că o persoană a suferit arsuri pe 80% din corp.

”În aceste momente, pompierii militari din cadrul ISU Galaţi intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un service auto din comuna Şendreni”, anunţă, joi seară, ISU Galaţi.

Iniţial, la locul evenimentului au fost mobilizate de urgenţă două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o autospecială de descarcerare, precum şi un echipaj medical SMURD tip C, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi.

”Având în vedere evoluţia incendiului, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu încă două autospeciale de stingere, o cisternă şi un echipaj medical SMURD tip B, din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi şi Secţiei de Pompieri Galaţi”, a precizat sursa citată.

La ora transmiterii acestei știri, intervenţia pompierilor este în plină desfăşurare. Aceştia încearcă să localizeze flăcările şi apoi să le stingă.